Долг Украины в 2017 году превысил $77 млрд‍

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Государственный гарантированный долг Украины в настоящее время составляет 2 триллиона 100 миллиардов гривен, заявила накануне председатель казначейской службы страны Татьяна Слюз в ходе публичного отчета.

Эта сумма эквивалентна 77 миллиардам долларов.

"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", - цитата по УНН.

В свою очередь телеканал NewsOne напоминает, что на 31 декабря 2013 года государственный долг Украины составлял 584,1 млрд гривен.