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Долг Украины в 2017 году превысил $77 млрд‍


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Государственный гарантированный долг Украины в настоящее время составляет 2 триллиона 100 миллиардов гривен, заявила накануне председатель казначейской службы страны Татьяна Слюз в ходе публичного отчета.

Эта сумма эквивалентна 77 миллиардам долларов.

"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", - цитата по УНН.

В свою очередь телеканал NewsOne напоминает, что на 31 декабря 2013 года государственный долг Украины составлял 584,1 млрд гривен.

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