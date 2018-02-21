Белоруссия планирует в среду разместить 12-летние евробонды на $600 млн

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Республика Белоруссия планирует в среду разместить 12-летние еврооблигации объемом 600 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 6,5%.

Республика с 15 февраля провела в США и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Белоруссия планировала разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.