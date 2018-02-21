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Источник: ЕС в марте продлит на 6 месяцев санкции против граждан и юрлиц РФ и Украины


Экономика

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - ПРАЙМ. Страны Евросоюза продлят 12 марта текущего года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц Украины и РФ, срок действий которых истекает 15 марта, еще на полгода. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС, продление уже согласовали постпреды стран Евросоюза.

"Coreper (комитет постпредов) согласовал. Совет одобрит решение 12 марта", - отметил источник.

Отвечая на вопрос агентства о том, будут ли индивидуальные санкции против юрлиц и граждан РФ и Украины продлены еще на шесть месяцев, собеседник сказал: "Да".

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Санкции против РФ

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