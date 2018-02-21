Госзаимствования Британии упали до минимума 2008 г

ЛОНДОН, 21 фев - ПРАЙМ. Объем государственных заимствований (за исключением банковского сектора) Великобритании с 1 апреля 2017 года по 1 февраля текущего года упал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода до минимума кризиса 2008 года, сократившись до 37,7 миллиарда фунтов стерлингов, следует из данных Национального статистического управления (ONS).

В текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2018 года, государственные заимствования сократились на 7,2 миллиарда фунтов, по сравнению с данными за предыдущий год, отмечает ONS.

Управлением бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) в ноябре прошлого года в ходе представления осеннего доклада по бюджету ожидало, что государственные заимствования в текущем финансовом году увеличится до 49,9 миллиарда фунтов стерлингов.