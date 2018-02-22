Агентство Moody`s повысило рейтинг Греции

АФИНЫ, 22 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило долгосрочный рейтинг эмитента Греции на две ступени – до B3 с Caa3 с позитивным прогнозом, сообщает деловое издание "Нафтемпорики".

Последний раз агентство Moody`s повышало рейтинг Греции в июне 2017 года.

Агентство считает, что Греция успешно завершит третью программу помощи и вернется к финансированию на международных рынках.

По мнению рейтингового агентства, Греция провела значительные финансовые и институциональные улучшения в рамках программы реформ и они будут поддерживаться в ближайшие годы. Эти улучшения, по мнению Moody`s, будут способствовать восстановлению экономики и банковского сектора.

Moody`s считает, что риск банкротства или реструктуризации долга для частных инвесторов значительно сократился, равно как и неопределенность.

Moody`s отмечает, что перспективы остаются положительными и могут быть дополнительно повышены, если реформы приведут к более позитивным результатам, чем ожидалось, к устойчивому экономическому росту и более быстрому сокращению государственного долга в стабильной политической ситуации.

За последнее время кредитный рейтинг Греции повысили рейтинговые агентства Standard & Poor`s и Fitch.