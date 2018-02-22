ФАС: Правкомиссия по иностранным инвестициям пройдет в конце марта

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям пройдет в конце марта, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Мне известно, что председатель правительства определился, что заседание комиссии будет в конце марта, дата уточняется", - сказал Артемьев.

Он напомнил, что комиссия не проводилась в течение последних двух месяцев. Повестка предстоящей комиссии будет через несколько недель.

При этом глава ФАС отметил, что на комиссии в том или ином формате будет рассмотрена сделка по покупке американской Schlumberger 51% акций в российской Eurasia Drilling Company (EDC), но принятия решения не ожидает.

"Мы доложим точно, какие условия согласовали со Schlumberger, какой порядок, почему это может быть опасно или безопасно. Комиссия может сразу принять решение, но я бы не сказал, что этого можно ожидать, много воды утекло с последнего обсуждения... Окончательное решение, я думаю, на этой комиссии вряд ли можно ожидать, что будет принято, но мы продвинемся точно", - сказал Артемьев. Он добавил, что предстоит нелицеприятный, открытый разговор.

EDC в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать Schlumberger 51% компании. Глава ФАС в середине августа заявлял, что видит в рассматриваемой сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности из-за санкций. замглавы ФАС Андрей Цыганов в декабре сообщал, что Schlumberger принципиально согласилась на условие ФАС передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций, детали механизма обсуждаются.