FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС: Правкомиссия по иностранным инвестициям пройдет в конце марта


Компании / Экономика / Финансы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Заседание правительственной комиссии по иностранным инвестициям пройдет в конце марта, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Мне известно, что председатель правительства определился, что заседание комиссии будет в конце марта, дата уточняется", - сказал Артемьев.

Он напомнил, что комиссия не проводилась в течение последних двух месяцев. Повестка предстоящей комиссии будет через несколько недель.

При этом глава ФАС отметил, что на комиссии в том или ином формате будет рассмотрена сделка по покупке американской Schlumberger 51% акций в российской Eurasia Drilling Company (EDC), но принятия решения не ожидает.

"Мы доложим точно, какие условия согласовали со Schlumberger, какой порядок, почему это может быть опасно или безопасно. Комиссия может сразу принять решение, но я бы не сказал, что этого можно ожидать, много воды утекло с последнего обсуждения... Окончательное решение, я думаю, на этой комиссии вряд ли можно ожидать, что будет принято, но мы продвинемся точно", - сказал Артемьев. Он добавил, что предстоит нелицеприятный, открытый разговор.

EDC в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать Schlumberger 51% компании. Глава ФАС в середине августа заявлял, что видит в рассматриваемой сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности из-за санкций. замглавы ФАС Андрей Цыганов в декабре сообщал, что Schlumberger принципиально согласилась на условие ФАС передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций, детали механизма обсуждаются.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ