Международные резервы РФ за неделю увеличились на $6,6 млрд

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,5% и по состоянию на 16 февраля составили 454 миллиарда долларов против 447,4 миллиарда долларов на 9 февраля, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов по состоянию на 16 февраля составил 454 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,5%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.