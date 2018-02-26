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Российский научный фонд направит на гранты 22 млрд руб‍ в 2018 г


Экономика

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В текущем 2018 году Российский научный фонд (РНФ) планирует направить на гранты 22 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на гендиректора фонда Александра Хлунова. 

Как рассказал Хлунов, фонд в настоящее время поддерживает свыше 2,5 тысячи научных проектов. Общая сумма - 16 млрд рублей. "В 2018 году собираемся направить на гранты около 22 млрд. Ожидания ученых мы не обманули: гранты не секвестировали, финансирование доводим вовремя", — отметил он.

​​Ранее профсоюз работников Российской академии наук (РАН) направил прошение на имя президента РФ Владимира Путина об увеличении расходов федерального бюджета на науку почти в два раза. В частности, научное сообщество предложило выделять на зарплату каждого научного работника около 70 тысяч рублей, а ненаучного — 57,6 тысячи рублей.

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