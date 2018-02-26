СМИ: Экономический советник Си Цзиньпина Лю Хэ может занять должность главы ЦБ

ПЕКИН, 26 фев - ПРАЙМ. Советник по экономическим вопросам председателя КНР Си Цзиньпина 65-летний Лю Хэ вероятнее всего займет должность главы Народного банка Китая (ЦБ), сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что назначение будет сделано в ходе предстоящей в марте ежегодной сессии ВСНП.

Нынешний глава Народного банка Китая 70-летний Чжоу Сяочуань занял свою должность в 2002 году, став самым долгослужащим главой с момента основания ЦБ Китая. Чжоу Сяочуань считается одним из самых влиятельных экономических фигур в мире.

Выпускник Гарварда 66-летний Лю Хэ, который считается автором реформы "сферы предложения", призванной к сокращению избыточных мощностей в промышленном секторе экономики Китая, вошел в состав 25-местного Политбюро ЦК КПК в октябре прошлого года по итогам 19-го съезда партии.

Многие также ожидают, что он одновременно займет и должность вице-премьера, курирующего экономические и финансовые вопросы.

"Кандидатура Лю Хэ выступает среди остальных, потому что высший законодательный орган решил, что только лицо, пользующееся высоким доверием, и обладающее необходимыми ресурсами, может взять руководство над усложняющимися экономическими реформами", - цитирует издание источника.

В прошлом месяце он возглавил делегацию Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ожидается, что в следующем месяце он отправится в Вашингтон, чтобы обсудить проблемы торговли между двумя странами.

По данным газеты, Си Цзиньпин набирает команду, которая способна решить экономические проблемы страны. Кроме того, по словам источников, власти Китая рассматривают масштабную реформу главных государственных органов, в том числе передача ЦБ части полномочий министерства финансов и государственного комитета по реформам и развитию.