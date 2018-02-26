FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: Экономический советник Си Цзиньпина Лю Хэ может занять должность главы ЦБ


Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 26 фев - ПРАЙМ. Советник по экономическим вопросам председателя КНР Си Цзиньпина 65-летний Лю Хэ вероятнее всего займет должность главы Народного банка Китая (ЦБ), сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что назначение будет сделано в ходе предстоящей в марте ежегодной сессии ВСНП.

Нынешний глава Народного банка Китая 70-летний Чжоу Сяочуань занял свою должность в 2002 году, став самым долгослужащим главой с момента основания ЦБ Китая. Чжоу Сяочуань считается одним из самых влиятельных экономических фигур в мире.

Выпускник Гарварда 66-летний Лю Хэ, который считается автором реформы "сферы предложения", призванной к сокращению избыточных мощностей в промышленном секторе экономики Китая, вошел в состав 25-местного Политбюро ЦК КПК в октябре прошлого года по итогам 19-го съезда партии.

Многие также ожидают, что он одновременно займет и должность вице-премьера, курирующего экономические и финансовые вопросы.

"Кандидатура Лю Хэ выступает среди остальных, потому что высший законодательный орган решил, что только лицо, пользующееся высоким доверием, и обладающее необходимыми ресурсами, может взять руководство над усложняющимися экономическими реформами", - цитирует издание источника.

В прошлом месяце он возглавил делегацию Китая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ожидается, что в следующем месяце он отправится в Вашингтон, чтобы обсудить проблемы торговли между двумя странами.

По данным газеты, Си Цзиньпин набирает команду, которая способна решить экономические проблемы страны. Кроме того, по словам источников, власти Китая рассматривают масштабную реформу главных государственных органов, в том числе передача ЦБ части полномочий министерства финансов и государственного комитета по реформам и развитию.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ