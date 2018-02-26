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СМИ: Администрация президента готовит новые майские указы


Экономика

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В администрации президента России идет обсуждение подготовки новых майских указов главы государства, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и два источника, близких к обсуждению проекта.

Отмечается, что речь идет об указах, аналогичных тем, которые действующий президент РФ Владимир Путин подписал в 2012 году.

Как сообщил один из собеседников, новые указы готовятся в Кремле, однако точное их содержание пока не известно. Сейчас идет сбор инициатив от министерств, пояснил источник.

Другой собеседник отметил в беседе с изданием, что предложения собираются в рамках подготовки послания Путина Федеральному Собранию, которое намечено на 1 марта.

"Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив", - отметил источник.

Еще один источник в свою очередь заявил, что озвученные в ходе послания Федеральному Собранию предложения будут трансформированы в указы уже после выборов, которые пройдут в России 18 марта.

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