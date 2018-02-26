Песков: Идея новых "майских указов" обсуждается

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле подтверждают обсуждение подготовки новых так называемых "майских указов" главы государства, однако окончательное решение примет президент.

"Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров", - ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном издании новых майских указов главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

Песков особо отметил, что перспектива выпуска новых президентских указов по итогам выступления Путина рассматривается. СМИ: Администрация президента готовит новые майские указы

"Одним из способов являются президентские указы. Поэтому, конечно, такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы, или это будет какая-то иная форма юридического оформления — это решение, безусловно, будет принимать президент Российской Федерации", - подытожил он.

Ранее РБК со ссылкой на чиновника и еще двух анонимных источников сообщил, что в администрации президента России идет обсуждение подготовки новых майских указов.

"Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив", - отметил источник издания.