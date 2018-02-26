Песков: Идея новых "майских указов" обсуждается

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле подтверждают обсуждение подготовки новых так называемых "майских указов" главы государства, однако окончательное решение примет президент.
"Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров", - ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном издании новых майских указов главы государства по итогам послания Федеральному собранию.
Песков особо отметил, что перспектива выпуска новых президентских указов по итогам выступления Путина рассматривается.
"Одним из способов являются президентские указы. Поэтому, конечно, такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы, или это будет какая-то иная форма юридического оформления — это решение, безусловно, будет принимать президент Российской Федерации", - подытожил он.
Ранее РБК со ссылкой на чиновника и еще двух анонимных источников сообщил, что в администрации президента России идет обсуждение подготовки новых майских указов.
"Содержательная аппаратная работа началась несколько месяцев назад. Из министерств все регулярно приезжают для обсуждения этих инициатив", - отметил источник издания.