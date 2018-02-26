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Продажи новостроек в США в январе сократились на 7,8%


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в январе снизились на 7,8% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 593 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста показателя на 3,2% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 655 тысяч.

Показатель декабря был пересмотрен в сторону увеличения - до 643 тысяч с сообщавшихся ранее 625 тысяч.

По сравнению с январем 2017 года, когда индикатор составлял 599 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце снизились на 1%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.

Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

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