СМИ: Goldman Sachs может продать новую штаб-квартиру в Лондоне более чем за $1,4 млрд

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Американский банк Goldman Sachs рассматривает возможную продажу своей новой европейской штаб-квартиры в Лондоне и ее обратную аренду; здание может быть продано более чем за 1 миллиард фунтов (около 1,4 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников, банк планирует продажу нового здания, в которое он намерен переехать в начале следующего года и которое располагается по соседству с нынешним офисом. При этом окончательного решения по продаже здания пока не принято, передает агентство слова источников.

Более точная стоимость будет в значительной степени зависеть от той суммы, которую Goldman Sachs согласится платить за аренду, передают источники. По данным раскрытия, новый офис будет иметь площадь в 78 тысяч квадратных метров и будет вмещать 9,6 тысячи человек.

В конце октября глава банка Ллойд Бланкфейн сообщил, что Goldman Sachs продолжает инвестировать в строительство своего самого большого офиса в Лондоне. До этого в октябре Бланкфейн также намекнул, что в скором будущем будет проводить больше времени во Франкфурте-на-Майне в связи c предстоящим Brexit.

Руководство американского инвестбанка, располагающего в Великобритании штатом около 6 тысяч человек, неоднократно заявляло, что в 2018 году в случае необходимости начнет перемещать своих сотрудников из Лондона в различные города Евросоюза.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.