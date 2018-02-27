Министр финансов США повторил свои заявления о силе доллара

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил ранее высказанное им мнение, сказав, что в долгосрочной перспективе сила доллара позитивна для американской экономики, в то время как краткосрочная динамика доллара его не очень беспокоит, сообщает Dow Jones.

Мнучин отметил, что Министерство финансов не определяет политику воздействия на курс валюты, а его заявление в Давосе было неверно интерпретировано.

"Мы верим в доллар на свободном рынке", - сказал он.

В январе, принимая участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, Мнучин заявил, что его не тревожит слабость доллара, так как это - позитивный фактор для внешней торговли. Обычно министры финансов не делают таких заявлений, и слова Мнучина оказали понижательное давление на доллар.

"Мое заявление в Давосе было вырвано из контекста, - сказал Мнучин. - В основном я считаю, что в долгосрочной перспективе Соединенным Штатам нужен сильный доллар".

Он не считает, что волатильность рынков в последнее время отражала опасения по поводу состояния или направления экономики США или же дефицита бюджета страны.

"Не думаю, что рынки как-либо обеспокоены, - сказал Мнучин. - Я бы отметил, что рынкам очень и очень нравятся все эти направления политики".