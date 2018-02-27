Минфин США пообещал ввести новые санкции против РФ через 30 дней

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции введут в течение 30 дней, пишет РИА Новости.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — сказал Мнучин.

Напомним, что в конце января текущего года, на следующий день после публикации Минфином США "кремлевского доклада", глава ведомства посетил сенатские слушания по этому вопросу. Отвечая на вопрос сенаторов о сроках ввода новых ограничительных мер к России, Мнучин не назвал точных дат, отметив, что будет осторожен в предположениях, так как нужно "проделать много работы". "Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц", — заявил тогда Мнучин.