Минск может до конца полугодия отменить обязательную продажу валюты экспортерами

МИНСК, 27 фев - ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии планирует отменить обязательную продажу валютной выручки субъектами хозяйствования до конца первого полугодия текущего года, сообщил во вторник заместитель председателя правления регулятора Сергей Калечиц.

Осенью прошлого года председатель правления Нацбанка Павел Каллаур сообщил, что Белоруссия планирует в 2018 году полностью отказаться от нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами хозяйствования.

В конце 2014 года Нацбанк в целях стабилизации валютного рынка на фоне дефицита валюты в стране и ажиотажного спроса на нее со стороны населения увеличил норму продажи валютной выручки экспортерами с 30 до 50%, однако затем последовательно снижал норматив - с 1 октября 2017 года он составляет 10%.

"Первое полугодие срок… Вряд ли в апреле (будет отменено требование обязательной продажи - ред.), но будем стараться", - цитирует Калечица агентство Белта.

По его словам, регулятор этот вопрос еще не согласовал со всеми государственными органами. "Это не только наше решение, но мы намерены этот вопрос поднимать", - подчеркнул Калечиц.

Принятые белорусскими властями мероприятия по либерализации валютных отношений и дедолларизации экономики в рамках программы социально-экономического развития республики на 2016-2020 годы предусматривают полную отмену обязательной продажи валютной выручки.