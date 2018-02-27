Резервный фонд правительства РФ пополнен на 151 млрд руб

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Остатки средств федерального бюджета РФ за 2017 год в сумме 150,928 миллиарда рублей перечислены в резервный фонд правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале нормативных актов кабинета министров.

В частности, согласно документу, фонд пополнился в 2018 году за счет неиспользованных дотаций регионам на стимулирование роста налогового потенциала на 36,7 миллиарда рублей, неиспользованных субсидий субъектам РФ - на 32 миллиарда рублей, и еще на 0,6 миллиарда рублей неиспользованных в прошлом году средств программы создания новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2018 году предусматривает зачисление в резервный фонд правительства неиспользованных остатков бюджета предыдущего года. Эта норма действует с прошлого года и, по мнению, властей РФ, позволяет более гибко управлять бюджетом, поскольку Бюджетный кодекс позволяет использовать средства этого фонда решением правительства, без внесения изменений в закон о бюджете.

Средства фонда по действующему законодательству могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований для реализации решений президента и правительства РФ, на оплату государственных контрактов и предоставление кредитов бюджетам регионов.