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Новый глава ФРС Пауэлл заверил, что ситуация в экономике США благоприятна


Мировая экономика / Экономика

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что ситуация в американской экономике, несмотря на волатильность на рынке, "благоприятна".

"Несмотря на недавнюю волатильность, финансовые показатели продолжают быть благоприятными", - говорится в тексте речи Пауэлла, с которой он обратится к финансовому комитету палаты представителей конгресса во вторник. Текст выступления предоставила пресс-служба ФРС.

Пауэлл также дает понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее озвученную его предшественницей Джаннет Йеллен.

"Лично я нахожу эти предписания правил (формирования политики в области ставки, объявленные прошлой администрацией) полезными", - говорится в тексте речи. Пауэлл добавил, что данное выступление является продолжением обсуждения параметров, озвученных бывшей главой ФРС в конгрессе в июле, когда ее полномочия были в силе.

Данная речь является первым официальным выступлением Пауэлла в новом качестве. Президент США Дональд Трамп не продлил полномочия Йеллен на второй срок, что нетипично для вновь избранного американского президента. В прошлом он критиковал Йеллен за политику низкой учетной ставки. Кандидатуру Пауэлла утвердил сенат в первых числах февраля. Что было ожидаемо, но стало дополнительным триггером для опасений инвесторов.

В результате основные фондовые индексы США дважды обрушивались в первой декаде февраля. Промышленный индекс Dow Jones сначала упал на 4,15% - до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.

Двумя днями позже - на 3,8% на фоне продолжающихся опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке.

При этом, в конце февраля рынок, напротив, демонстрирует рост. Большинство экспертов считают, что февральские скачки - результат коррекции бирж. Но есть и такие, кто полагает, что рыночный пузырь, связанный с повышенными ожиданиями и кризисом ликвидности, вот-вот может лопнуть. Об этой опасности предупреждала в одном из своих последних выступлений и сама Йеллен.

 

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