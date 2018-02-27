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Индекс доверия потребителей США в феврале вырос до 130,8 пункта - максимума с 2000 г


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале вырос до максимального уровня с ноября 2000 года - до 130,8 пункта с пересмотренного показателя января в 124,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 126,2 пункта с первоначального январского уровня в 125,4 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в январе вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя января в 104 пункта. Первоначальный показатель января составлял 105,5 пункта.

Индекс экономических условий составил в отчетном месяце 162,4 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя января в 154,7 пункта. Первоначальный январский показатель составлял 155,3 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

 

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