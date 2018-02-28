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ВВП США в IV квартале, по второй оценке, вырос на 2,5%


Мировая экономика / Экономика
  • # Здание министерства финансов США в Вашингтоне
    © AFP, Karen Bleier

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2017 года, по второй оценке, составил 2,5% в годовом выражении, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует отчет по показателю в среду, 28 февраля, в 16.30 мск. По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале - 3,1%, а в третьем - 3,2%.

В 10.00 мск исследовательская компания GfK обнародует данные о доверии потребителей к экономике Германии. Предполагается, что индикатор в марте снизится до 10,8 пункта с уровня февраля в 11 пунктов.

В 11.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ опубликует февральские данные по безработице в крупнейшей экономике Европы, Германии. Эксперты полагают, что показатель сохранился на январском уровне в 5,4%.

В 13.00 Евростат опубликует предварительную оценку уровня инфляции в 19 странах еврозоны в феврале. Аналитики ожидают, что этот показатель составил 1,2% в годовом выражении по сравнению с ростом цен в январе на 1,3%.

В 18.30 мск управление энергетической информации Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 2,077 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 422,577 миллиона баррелей.

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