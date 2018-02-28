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ФНС в 2017 г увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ на 20%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба в 2017 году увеличила перечисление доходов в консолидированный бюджет РФ по сравнению с предыдущим годом на 20% - до 17,3 триллиона рублей, заявил глава ФНС Михаил Мишустин, открывая заседание расширенной коллегии ведомства.

В федеральный бюджет, по его словам, в 2017 году ведомство перечислило 9,2 триллиона рублей, прирост по сравнению с 2016 годом составил 32%.

"Драйверами роста стали налог на прибыль – 3,3 триллиона рублей (рост на 18,8%) и НДС – 3,1 триллиона рублей (рост на 15,5%)", - сказал Мишустин.

Двузначные темпы роста, по его словам, также показали акцизы – 1,5 триллиона рублей с ростом на 17,6%, имущественные налоги – 1,2 триллиона рублей с ростом на 11,9%. Перечисления по НДФЛ достигли 3,3 триллиона рублей, увеличившись на 7,7%.

Около 400 миллиардов рублей, или четвертая часть в структуре прироста обеспечены за счет налогового администрирования, что говорит о сокращении теневого сектора экономики, заявил Мишустин.

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