ВВП Армении в 2017 г вырос на 7,5%, превысив запланированный показатель более чем вдвое

ЕРЕВАН, 28 фев - ПРАЙМ. Экономический рост в Армении в 2017 году составил 7,5%, превысив запланированный показатель более чем вдвое, сообщается на сайте Национальной статистической службы страны.

Согласно госбюджету Армении, в 2018 году предусмотрен рост ВВП в размере 4,5%. В 2017 году рост был запланирован на уровне 3,2%.

"Объем ВВП Армении в 2017 году составил 5,58 триллиона драмов (11,6 миллиарда долларов) при росте в 7,5% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в сообщении.

По данным статслужбы, прошлогодний рост ВВП – самый высокий с 2007 года, когда был зафиксирован показатель в 13,7%. Он был в основном обеспечен развитием сфер промышленности, которая выросла на 12,6%, торговли (14%), услуг (14,4%) и строительства (2,2%). Объем валовой продукции сельского хозяйства сократился на 3%.

В частности, объем промышленной продукции в 2017 году составил порядка 3,5 миллиарда долларов, оборот торговли достиг 5,4 миллиарда долларов, объем услуг - превысил 3 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот вырос на 26,9%, составив 6,4 миллиарда долларов. Рост экспорта, по данным статистики, достиг рекордных за последние шесть лет 25,2% (2,2 миллиарда долларов), импорта — 27,8% (4,2 миллиарда долларов).

ВВП на душу населения в 2017 году составил порядка 3,8 тысячи долларов против 3,25 тысячи долларов годом ранее.