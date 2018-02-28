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Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля вернулась к нулевому уровню


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля вернулась к нулевому уровню, с начала года набрала 0,6%, сообщает Росстат в среду.

В предыдущий раз инфляция в РФ была нулевой за неделю с 23 по 29 января, затем три недели подряд она оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 0,6%, пшено — на 0,4%, сахар-песок — на 0,2%. Одновременно свинина, гречневая крупа подешевели на 0,4%, куры, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, рис, соль, водка, печенье и пастеризованное молоко — на 0,1-0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, морковь, огурцы, лук — 1,0-2,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

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