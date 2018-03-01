S&P повысило рейтинг Москвы с "BB+" до "BBB-"

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вслед за повышением суверенного рейтинга РФ повысило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с "BB+" до "BBB-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Стабильный прогноз по (рейтингу - ред.) Москвы отражает (аналогичное действие - ред.) по России. После любого рейтингового действия по суверенному рейтингу, скорее всего, последует аналогичное действие по Москве", - отмечается в релизе.

На прошлой неделе S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

Собственную кредитоспособность (SACP) Москвы S&P оценивает на уровне "bbb". "SACP Москвы... сдержана, по нашему мнению, неустойчивой и несбалансированной институциональной средой России", - пишет S&P.

При этом агентство считает, что негативные рейтинговые действия по рейтингу города маловероятны, поскольку оценка собственной кредитоспособности Москвы на одну ступень выше долгосрочного кредитного рейтинга. Позитивные действия, предпринимаемые S&P, будут зависеть от рейтинга страны.