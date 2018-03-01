Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2 пункта

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2018 года снизился до 50,2 пункта против 52,1 пункта в январе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, остановился на отметке 50,2 балла в феврале, опустившись с январского показателя 52,1 балла. Это указывает лишь на незначительное расширение рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях. Оставшись выше критической отметки 50,0 балла, индекс продемонстрировал минимальный производственный рост в текущей 19-месячной серии расширения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после трехмесячного усиления роста объемов производства, результаты февральского исследования указали на существенное ослабление. Ослабление спроса отразилось на более медленном расширении новых заказов у производителей. Несмотря на то, что некоторые участники исследования сообщали о привлечении новых заказчиков, рост показателя был минимальным за восемь месяцев. Рост экспортных заказов, наоборот, усилился до максимальных темпов с ноября 2011 года на фоне растущего спроса со стороны иностранных клиентов.

"После успешного начала 2018 года в феврале в обрабатывающих отраслях наблюдалось лишь незначительное улучшение рыночной конъюнктуры. Более медленное расширение было обусловлено ослаблением роста объемов производства и новых заказов, а также ускорением темпов сокращения рабочих мест. Между тем, ценовое давление осталось приглушенным в контексте исторических данных в этой серии. Инфляция отпускных цен замедлилась до минимальных темпов за 11 месяцев на фоне ослабления внутреннего спроса и усиления конкуренции", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что рост экспорта ускорился и был максимальным с ноября 2011 года, что отразило усиление глобального спроса. Выход на новые международные рынки также отмечался в качестве ключевого фактора, который способствовал повышению степени оптимизма относительно перспектив на год.