Индекс PMI промышленности еврозоны в феврале оказался лучше прогноза

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 58,6 пункта с 59,6 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 58,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Экономисты IHS Markit, несмотря на снижение индекса, отмечают, что показатели по промышленному сектору еврозоны являются одними из лучших за последние 18 лет.

Индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде, по окончательным данным, снизился до 55,9 пункта с 58,4 пункта в январе. Показатель оказался ниже прогноза аналитиков и предварительной оценки на уровне 56,1 пункта. В Германии аналогичный индикатор за отчетный месяц опустился до 60,6 пункта с январского уровня в 61,1 пункта. Показатель оказался выше прогнозов аналитиков и предварительной оценки в 60,3 пункта.