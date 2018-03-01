FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин: России надо направить на демографию в 2018-2024 гг не менее 3,4 трлн руб


Пенсионная реформа / Экономика

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что стране необходимо в ближайшие шесть лет направить на охрану материнства и детства не менее 3,4 триллиона рублей.

Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ "Манеж". 1 марта 2018Путин: РФ в ближайшие 10 лет должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

"В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства, нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра", - отметил президент и добавил, что это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет.

"В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей", - напомнил он.

Читайте также: Путин: Отставание - главная угроза для России >>

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ