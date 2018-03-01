Путин: России надо направить на демографию в 2018-2024 гг не менее 3,4 трлн руб

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что стране необходимо в ближайшие шесть лет направить на охрану материнства и детства не менее 3,4 триллиона рублей. Путин: РФ в ближайшие 10 лет должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза

"В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства, нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра", - отметил президент и добавил, что это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет.

"В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей", - напомнил он.

Читайте также: Путин: Отставание - главная угроза для России >>