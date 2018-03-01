ЕК выделит Киеву 1 млрд евро финпомощи двумя траншами в течение года

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) выделит Киеву 1 миллиард евро макрофинансовой помощи в два транша в течение года, сообщил в четверг журналистам глава министерства финансов Украины Александр Данилюк.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает объявления Еврокомиссии о новой программе финансовой помощи стране на 1,8 миллиарда евро. В ЕК сообщили, что не могут выдать Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи, но не исключили возможности выработки новой аналогичной программы поддержки. По данным Минфина Украины, Еврокомиссия в среду утвердила новую программу макрофинансовой помощи ЕС Киеву.

"Предварительно мы говорим о двух траншах, над условиями мы еще работаем. На этом этапе сумма 1 миллиард евро - это общая сумма программы", - сказал Данилюк во время общения с журналистами, которое транслировал украинский телеканал NewsOne.

Глава Минфина уточнил, что по срокам эта программа совпадает со сроками программы поддержки Международного валютного фонда (МВФ), срок ее действия - год, до апреля 2019 года. "У нас есть прогресс в программе МВФ, что является основным условием для получения траншей (от ЕК – ред.), плюс есть дополнительные условия", - отметил он.

Данилюк добавил, что одно из главных условий – автоматическая верификация электронных деклараций для помощи Нацагенства по предотвращению коррупции в их обработке. "Мы надеемся, что до начала мая такой инструмент будет разработан", - сказал министр.

Программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране выдано уже 1,2 миллиарда евро. Средства выделяются в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе, проведение реформ. Действие программы заканчивается в начале января 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий и последний транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные меры в рамках программы макрофинансовой помощи.