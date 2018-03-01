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Путин: Производительность труда на предприятиях должна расти темпами не ниже 5% в год


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Производительность труда на предприятиях базовых отраслей должна расти темпами не ниже 5% в год, чтобы к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира, заявил президент России Владимир Путин.

"Для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания ее конкурентоспособности, необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники роста. Где они? Прежде всего увеличить производительность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. По этому показателю мы все еще заметно отстаем. Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних, крупных предприятиях базовых отраслей росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира", - сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

В числе базовых отраслей президент назвал промышленность, строительство, торговлю и ряд других.

"Хочу подчеркнуть, что рост производительности труда - это и рост заработной платы, а значит, их потребительского спроса, а это в свою очередь дополнительный драйвер для развития экономики. Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более эффективных технологий", - отметил Путин.

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