Путин: Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП за десять лет должен вырасти до 40%

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к середине следующего десятилетия должен приблизиться к 40%.

"К середине следующего десятилетия его (малого и среднего бизнеса - ред.) вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь - вырасти с 19 до 25 миллионов человек", - пояснил президент и отметил, что развитие малого и среднего бизнеса в стране - один из масштабных резервов экономического потенциала роста РФ.

По мнению Путина, нужно исключить все возможности давления на бизнес со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей.

"Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес", - отметил он.

"Нам нужно кардинально улучшить деловой климат. Обеспечить высочайший уровень предпринимательских преференций. Причем обозначу здесь принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться", - подытожил Путин.