Автоиндустрия Британии из-за барьеров после Brexit потеряет 4,5 млрд фунтов

ЛОНДОН, 1 мар - ПРАЙМ. Автомобильный сектор Великобритании в случае жестких торговых барьеров с ЕС поcле Brexit может потерять около 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, говорится в докладе комитета по вопросам стратегии бизнеса, энергетики и промышленности британского парламента, опубликованном в четверг.

В документе указывается, что провал в переговорах с Брюсселем и недостижение сделки по Brexit могут поставить под удар британскую автоиндустрию, основным экспортным партнером которого является Евросоюз. Работы могут лишиться тысячи сотрудников автомобильной промышленности, а убытки составят около 4,5 миллиарда фунтов.

В настоящее время в данной отрасли с оборотом 77,5 миллиардов фунтов занято более 800 тысяч человек.

Комитет призвал правительство сохранить как можно более тесную связь с действующим соглашением по регулированию и торговле с ЕС, чтобы минимизировать неизбежные негативные последствия для автоиндустрии после Brexit.

При этом авторы доклада указывают, что Лондон и ЕС до сих пор не продвинулись в переговорах по будущим торговым отношениям, что повышает неопределенность и риски для бизнеса и промышленности.

"Если правительство хочет сохранить репутацию Соединенного Королевства в качестве страны, в которой производятся автомобили, мы рекомендуем, чтобы в переговорах на особом месте стояло обеспечение беспрепятственной торговли для автомобильного сектора", - подчеркнули парламентарии.