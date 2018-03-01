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Силуанов: Дополнительного увеличения расходов бюджета РФ на оборону не потребуется


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Дополнительного увеличения расходов бюджета РФ на оборону не предусматривается, новые разработки военной техники финансируются в рамках действующей госпрограммы вооружения, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено в четверг, 1 марта, стало рекордным, оно продолжалось 1 час и 57 минут. В части послания, посвященной обеспечению нацбезопасности, были продемонстрированы новейшие разработки вооружений.

"Президент недавно утвердил государственную программу вооружений. Все то, что было сегодня показано, было сделано за счёт тех ресурсов, которые выделялись в предыдущие годы. Поэтому с учётом утверждённой государственной программы вооружений на предстоящие годы будут реализовываться и новые задачи, о которых говорил президент", - сообщил журналистам министр.

При этом Силуанов утвердительно ответил на вопрос о том, что дополнительного увеличения оборонных расходов не предусматривается.

Минфин не планирует увеличивать объем заимствований, также заявил журналистам министр финансов по итогам послания президента.

"Нет. Программа заимствований у нас учтена в бюджете", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин увеличивать программу заимствований.

Силуанов добавил, что Минфин будет придерживаться бюджетного правила и реализовывать меры макроэкономической стабильности, о которых говорил президент.

Рост расходов РФ на инфраструктуру и образование возможен за счет реструктурирования бюджета и налоговой системы, заявил Силуанов.

"Президент сказал, что, в первую очередь, мы должны реструктурировать тот действующий объем бюджета, который есть - это новый приоритет. Приоритеты - это человеческий капитал, здравоохранение, образование и, безусловно, инфраструктура", - заметил Силуанов.

"Если мы переструктурируем наши ресурсы, которые есть в бюджетной системе, если перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если мы создадим более комфортные условия для развития бизнеса, о чем сегодня говорилось в послании, я уверен, что мы можем увеличить динамику экономического развития", - сказал он, отвечая на вопрос, за счет чего можно увеличить инвестиции в здравоохранение и инфраструктуру.

 

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