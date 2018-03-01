Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с 1969 г

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 февраля, снизилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 210 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Показатель стал минимальным с 6 декабря 1969 года.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста числа заявок на 4 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, который составлял 222 тысячи. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 2 тысячи - до 220 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 24 февраля, снизилось на 5 тысяч с пересмотренного показателя прошлой недели - до 220,5 тысячи. Индикатор также обновил минимум почти за 50 лет - с 27 декабря 1969 года. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения - до 225,5 тысячи с 226 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросло на 57 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,931 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону уменьшения - до 1,874 миллиона человек с 1,875 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.