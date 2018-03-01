ЦБ: Инфляция вблизи 4% способствует снижению инфляционных ожиданий в РФ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Предпосылки для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения в РФ и уменьшения их колебаний будут формироваться по мере закрепления инфляции вблизи 4%, говорится в комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 8,4% с 8,9% в январе, и обновили минимальный уровень за всю историю наблюдений. Годовая инфляция в РФ в январе, по данным Росстата, замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году.

"Снижаются как инфляционные ожидания, так и оценка наблюдаемой инфляции. При этом сокращается разрыв между этими показателями, что может замедлить дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. В этих условиях Банк России переходит от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно", - пишут авторы комментария.

"По мере закрепления инфляции вблизи 4% будут формироваться предпосылки для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и уменьшения их колебаний", - отмечает регулятор.

В начале февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляционные ожидания в России все еще не соответствуют цели ЦБ, они не заякорены и могут реагировать на внешние и внутренние факторы.