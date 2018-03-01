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Инфляционные ожидания населения РФ в феврале обновили исторический минимум - 8,4%


Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев снизились в феврале до 8,4%, обновив исторический минимум, говорится в докладе ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"В феврале 2018 года прямая оценка ООО "инФОМ" инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, продолжила уменьшаться в соответствии со сложившимся трендом на снижение. Ее значение обновило минимальный уровень за всю историю наблюдений (8,4% по сравнению с 8,9% в январе)", - говорится в докладе.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в МосквеЦБ: Инфляция вблизи 4% способствует снижению инфляционных ожиданий в РФ

ЦБ также отмечает, что ожидания респондентов относительно инфляции к концу 2018 года и в трехлетней перспективе остались оптимистичными.

"Значительного превышения инфляцией уровня 4% в 2018 году второй месяц подряд ожидает меньше половины опрошенных (49%). Исторический минимум обновила доля респондентов, говорящих о высокой инфляции в трехлетней перспективе (40%). Однако в целом уровень инфляционных ожиданий по-прежнему остается высоким, а доля тех, кто ожидает инфляцию вблизи 4%, все еще составляет менее трети от всех опрошенных. Таким образом, сохраняется потенциал для снижения инфляционных ожиданий", - указывается в докладе. 

Инфляция может оставить ставку ЦБ на прежнем уровне в марте

Уменьшились также и оценки ощущаемой инфляции. Так, в феврале снизилась медианная оценка наблюдаемой за предыдущий год инфляции — до 9,4% с 9,9% в январе. Однако, согласно опросу, 25% респондентов в феврале считали, что цены выросли "очень сильно" против 24% в январе. Кроме того, доля считающих, что за последний год цены выросли более чем на 50%, снизилась в феврале на 0,5 процентного пункта и составила 1,5%.

Выборка охватила 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет в 55 регионах страны. Опрос проводился с 5 по 12 февраля.

 

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