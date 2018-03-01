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Мэй заявила Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit


Мировая экономика / Экономика
  • #Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
    © AFP, Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 1 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила председателю Европейского совета Дональду Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit.

Британский премьер считает, что документ подрывает единство Великобритании.

В четверг Туск прилетел в Лондон для встречи с Мэй.

"Премьер-министр заявила, что проект документа, опубликованный накануне Европейской комиссией, был неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, поступившем в РИА Новости.

Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике", представленный на 119 страницах. Он является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде, который начнется после выхода Великобритании из ЕС.

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Brexit и его последствия

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