Безработица в Японии в январе снизилась до 2,4% - минимума почти за 25 лет

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе снизилась до минимального значения с апреля 1993 года в 2,4% с показателя предыдущего месяца в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 2,7%.

При этом число безработных в стране в январе составило 1,59 миллиона человек, что на 380 тысяч (на 19,3%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 43,72 миллиона человек, снизившись на 66 тысяч человек в годовом выражении.