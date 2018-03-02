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Кабмин внес в Госдуму законопроект об освобождении волонтеров от НДФЛ


Экономика

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российское правительство внесло на рассмотрение нижней палаты парламента (Госдума) законопроект об уточнении видов доходов добровольцев и волонтеров, которые могут быть освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как следует из документа, кабмин предлагает освободить от налога на доход ыфизических лиц доходы добровольцев либо волонтеров, которые были ими получены в виде выплаты на возмещение понесенных ими расходов в ходе соответствующей деятельности. Либо - в натуральной форме.

"Принятие законопроекта создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности", - следует из пояснения на сайте кабмина РФ.

На этой неделе комиссия правительства также одобрила освобождение от уплаты НДФЛ ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка до полутора лет.

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