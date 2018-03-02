Состояния Баффетта и Цукерберга за три дня уменьшились на $7,5 млрд

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Американские миллиардеры инвестор Уоррен Баффетт и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг за три дня потеряли $3,74 млрд и $3,71 млрд соответственно после падения фондовых рынков, пишет Bloomberg.

Вторая половина текущей недели также оказалась неудачной для сооснователей корпорации Google Ларри Пейджа и Сергея Брина: они стали "беднее" на $3,1 млрд и $3 млрд соответственно.

Всего же, отмечает агентство, совокупное состояние 500 богатейших людей мира с 26 февраля уменьшилось на $128 млрд. Ощутимее всех потеряли на котировках индексов американские миллиардеры, их потери Bloomberg оценивает в $55 млрд. А состояние бизнесменов из Китая сократилось только на $14 млрд.

Напомним, что 1 марта американский индекс Dow Jones упал на 420,22 пункта - до 24 608 - после того, как президент США Дональд Трамп дал обещание ввести тарифы на импорт иностранных металлов. Индекс S&P 500 упал на 36,16 пункта - до 2677,67, индекс NASDAQ - на 92,45 пункта и составил 7180,56.