FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ прогнозирует рост потребительской активности в I квартале на фоне роста зарплат


Компании / Экономика / Потребительский рынок

МОСКВА, 2 мар ПРАЙМ. Рост потребительской активности в России в первом квартале 2018 года продолжится на фоне роста зарплат, в том числе бюджетников, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике за февраль.

ПодсчетЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в I квартале на 1,5-1,8%

"В первом квартале 2018 года рост потребительской активности продолжится, поддержку ему окажет дальнейшее повышение заработной платы, в том числе в бюджетной сфере", - говорится в документе.

В целом позитивные настроения компаний (по данным IHS Markit PMI, оптимизм в промышленности в январе достиг максимума с июля 2017 года) будут стимулировать инвестиционную активность, продолжают в ЦБ. Растущий потребительский и инвестиционный спрос не будет оказывать чрезмерного инфляционного давления и будет удовлетворяться как за счет увеличения производства отечественной продукции, так и за счет расширения импорта.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ