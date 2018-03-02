ЦБ прогнозирует рост потребительской активности в I квартале на фоне роста зарплат

МОСКВА, 2 мар ПРАЙМ. Рост потребительской активности в России в первом квартале 2018 года продолжится на фоне роста зарплат, в том числе бюджетников, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России по экономике за февраль. ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в I квартале на 1,5-1,8%

"В первом квартале 2018 года рост потребительской активности продолжится, поддержку ему окажет дальнейшее повышение заработной платы, в том числе в бюджетной сфере", - говорится в документе.

В целом позитивные настроения компаний (по данным IHS Markit PMI, оптимизм в промышленности в январе достиг максимума с июля 2017 года) будут стимулировать инвестиционную активность, продолжают в ЦБ. Растущий потребительский и инвестиционный спрос не будет оказывать чрезмерного инфляционного давления и будет удовлетворяться как за счет увеличения производства отечественной продукции, так и за счет расширения импорта.