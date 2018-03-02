Средняя зарплата в центральном аппарате ведомств РФ в 2017 г выросла на 3%

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата госслужащих центральных аппаратов министерств и ведомств в России в 2017 году выросла на 2,7% по сравнению с 2016 годом, до 118,8 тысячи рублей, сообщает Росстат.

Самая высокая среднемесячная зарплата (без выплат социального характера) в 2017 году наблюдалась в органах законодательной власти (167,7 тысячи рублей), самая низкая - в органах судебной власти и прокуратуры (106 тысяч рублей).

При этом численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2017 года составила 38,3 тысячи человек, или 77% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,9% (в 2016 году – на 85,6%).

Также отмечается, что в 2017 году в 50 федеральных министерствах, службах и агентствах (74,6% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы (94,9 тысячи рублей).