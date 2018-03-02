Индекс потребительских настроений в США в феврале вырос до 99,7 пункта - выше прогноза

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по окончательной оценке, вырос до 99,7 пункта с 95,7 пункта в январе, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 99,5 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в феврале, по окончательной оценке, вырос до 114,9 пункта с январского уровня в 110,5 пункта, индекс экономических ожиданий - до 90 пунктов с 86,3 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.