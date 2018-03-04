ЕК запланировала выделить 32,5 млн евро на развитие регионов Украины

КИЕВ, 4 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия в текущем году выделит 32,5 млн евро на программу бюджетной поддержки Украины в сферах регионального развития и госуправления, сообщается на сайте Минэкономразвития страны.

"В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления", — отмечается в сообщении.

Ранее ЕС решил предоставить более 17 млн евро на поддержку науки и инноваций на Украине.