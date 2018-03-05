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Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей


Экономика

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год доходы российской столицы составили свыше 2,044 трлн рублей, следует из опубликованных департаментом финансов Москвы предварительных данных за прошлый год.

Отмечается, что больше всего доходов в бюджет Москвы пришло от налога на доход физических лиц (НДФЛ), а также налога на прибыль. Это 818 млрд рублей и 653 млрд рублей соответственно.

В то же время, следует из статистического отчета, бюджет в прошлом году был исполнен с нулевым дефицитом.

Если сравнивать с 2016 годом, то доходы Москвы выросли почти на 13%. Департамент финансов столицы прогнозирует, что в текущем 2018 году поступления в бюджет города вырастут еще на 5% и составят 2,103 трн рублей.

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