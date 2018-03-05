Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в феврале вырос до 56,5 пункта

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале вырос до 56,5 пункта с 55,1 пункта в январе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. А российский совокупный индекс IHS Markit (охватывающий обрабатывающие отрасли и сферу услуг) составил в феврале 55,2 балла, также превысив январский показатель - 54,8 балла. Несмотря на потерю роста в обрабатывающих отраслях, последнее значение указало на ускорение общего роста в частном секторе, отмечает Markit.

"Последнее расширение было существенным и одним из максимальных за последние пять лет. Участники исследования сообщали об усилении спроса со стороны новых и традиционных клиентов", - комментируются в сообщении результаты сервисного сектора экономики РФ. Улучшение рыночной конъюнктуры привело к дальнейшему росту новых заказов, полученных компаниями сферы услуг.

Данные за февраль свидетельствуют о резком росте новых заказов, максимальном за три месяца. Но в то время как ряд компаний отметил, что более высокие объемы новых заказов были связаны как с увеличением объемов заказов от постоянных клиентов, так и с привлечением новых, в обрабатывающих отраслях произошло замедление роста новых заказов, темпы которого были минимальными за восемь месяцев, отмечает Markit. При этом расширение деловой активности и ускорение роста новых заказов привели к усилению давления на производственные мощности.

Компании сферы услуг отреагировали на это созданием новых рабочих мест, что продлило текущую серию роста занятости, которая началась в январе 2017 года. Объемы незавершенных заказов в сфере услуг сократились третий месяц подряд. Сокращение незавершенных заказов наблюдалось по всему сектору сферы услуг. На ценовом фронте инфляция закупочных цен в сфере услуг ускорилась в феврале, достигнув трехмесячного максимума. Деловая уверенность в сфере услуг относительно роста деловой активности в ближайшем году осталась стабильной, также отмечает организация.