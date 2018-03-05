FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Правительство РФ распределило предпринимателей по категориям риска‍


Экономика

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российское правительство утвердило критерии, по которым бизнес поделят на категории риска. После отнесения работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к одной из трех категорий риска, будет определена периодичность проведения для них плановых проверок ФАС.

К категории среднего риска отнесены кабмином торговые сети с выручкой более 400 млн рублей в год, а также естественные монополии с размером необходимой валовой выручки свыше 10 млрд рублей. В таких хозяйствующих субъектах плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года.

Следующая категория - умеренного риска. Сюда входят хозяйствующие субъекты, у которых выручка составляет более 10 млрд рублей, и работающие в сферах производства и продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставления медицинских услуг, услуг мобильной связи, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам и тому подобное. Здесь плановые проверки могут проводиться раз в пять лет.

В отношении юридических лиц и ИП с низкой категорией риска плановые проверки проводиться не будут.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ