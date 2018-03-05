Правительство РФ распределило предпринимателей по категориям риска‍

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российское правительство утвердило критерии, по которым бизнес поделят на категории риска. После отнесения работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к одной из трех категорий риска, будет определена периодичность проведения для них плановых проверок ФАС.

К категории среднего риска отнесены кабмином торговые сети с выручкой более 400 млн рублей в год, а также естественные монополии с размером необходимой валовой выручки свыше 10 млрд рублей. В таких хозяйствующих субъектах плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в три года.

Следующая категория - умеренного риска. Сюда входят хозяйствующие субъекты, у которых выручка составляет более 10 млрд рублей, и работающие в сферах производства и продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставления медицинских услуг, услуг мобильной связи, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам и тому подобное. Здесь плановые проверки могут проводиться раз в пять лет.

В отношении юридических лиц и ИП с низкой категорией риска плановые проверки проводиться не будут.