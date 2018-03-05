Минфин сократит покупки валюты в марте в 1,5 раза

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Министерство финансов России с 7 марта по 5 апреля текущего года снизит объем покупки валюты на внутреннем рынке страны в 1,5 раза - до 192,5 млрд рублей.

Ежедневные закупки валюты составят 9,6 млрд рублей, сообщает ведомство.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 192,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 марта по 5 апреля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,6 миллиарда рублей", - сообщает Минфин в понедельник.

Напомним, что с 7 февраля по 6 марта Минфин покупал на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,7 млрд рублей в день, суммарно на эти цели было направлено 298,1 млрд рублей.