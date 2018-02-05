В Кремле считают излишним комментировать конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом"

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Кремле считают излишним комментировать конфликт между украинским "Нафтогазом" и "Газпромом" по поставкам газа.

"Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы компании нашей, я имею в виду "Газпром" GAZP. Поэтому какие-то здесь комментарии были бы излишни", - отметил пресс-секретарь и пояснил, что позиция "Газпрома" является достаточно последовательной.

"Позиция "Газпрома" хорошая известна, она достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать", - сказал Песков.