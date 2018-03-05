Топилин: Зарплаты российских бюджетников будут расти

КОЛЬЧУГИНО (Владимирская область), 5 мар - ПРАЙМ. Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ будут расти и дальше, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

В четверг президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

"Они (зарплаты бюджетников - ред.) растут. В прошлом году они выросли существеннее, чем в среднем по Российской Федерации, причем реальные заработные платы", - сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

В качестве примера министр привел Кольчугинский детский дом-интернат, где средняя заработная плата у врачей с января составляет более 50 тысяч рублей, или около 200% от средней заработной платы. По словам министра, в прошлом году она была значительно ниже - на уровне 160-165% от средней заработной платы, а в 2012 году зарплаты были в 2-2,5 раза меньше, чем сейчас.

"Они (зарплаты - ред.) растут и будут продолжать расти", - добавил Топилин.