FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Топилин: Зарплаты российских бюджетников будут расти


Экономика / Макроэкономика

КОЛЬЧУГИНО (Владимирская область), 5 мар - ПРАЙМ. Зарплаты работников бюджетной сферы в РФ будут расти и дальше, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

В четверг президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

"Они (зарплаты бюджетников - ред.) растут. В прошлом году они выросли существеннее, чем в среднем по Российской Федерации, причем реальные заработные платы", - сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

В качестве примера министр привел Кольчугинский детский дом-интернат, где средняя заработная плата у врачей с января составляет более 50 тысяч рублей, или около 200% от средней заработной платы. По словам министра, в прошлом году она была значительно ниже - на уровне 160-165% от средней заработной платы, а в 2012 году зарплаты были в 2-2,5 раза меньше, чем сейчас.

"Они (зарплаты - ред.) растут и будут продолжать расти", - добавил Топилин.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ