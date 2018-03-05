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ФНБ за февраль сократился на 0,8%


Экономика / Макроэкономика
  • #Бюджет
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ за февраль 2018 года в рублях сократился на 0,8% - до 3,699 триллиона рублей, а в долларах увеличился на 0,3% - до 66,44 миллиарда долларов, сообщило в понедельник министерство финансов России.

На первое февраля текущего года объем ФНБ составлял 3,73 триллиона рублей, что было эквивалентно 66,26 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 марта 2018 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 15,65 миллиарда долларов, 15,137 миллиарда евро, 3,352 миллиарда фунтов стерлингов и 216,5 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 575,118 миллиона рублей. Еще 3 миллиарда долларов из средств фонда вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 112,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. На депозиты ВТБ и ГПБ в тех же целях – 164,434 миллиарда рублей. В привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей.

Доходность размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ за период с 15 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года была отрицательной и составила – минус 86,2 миллиона долларов, или 4,799 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 28 февраля 2018 года также была отрицательной – минус 53,974 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2018 году составил 3,711 миллиарда рублей, что эквивалентно 64,9 миллиона долларов.

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